(الطيران المدني) الكويتية تستكمل استعداداتها لموسم الحج وخدمة 9 آلاف حاج في المطار

أعلن المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتية المهندس يوسف الفوزان استكمال استعدادات الإدارة لموسم الحج بإجراءات وضوابط جديدة لخدمة تسعة آلاف حاج وتسهيل انسيابية حركة المسافرين في مطار الكويت الدولي.

وقال الفوزان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الإدارة وضعت خطة متكاملة لتسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام من الكويت إلى جدة حتى عودتهم بسلام لافتا إلى أن التحضيرات بدأت مبكرا لتذليل كل العقبات التي قد تواجه المسافرين.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق تعمل على مدار الساعة في مطار الكويت الدولي من القطاعات التشغيلية لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم موضحا أنه تم تخصيص (كاونترات) خاصة في صالة الجوازات لتخليص إجراءات جميع الحجاج.

وذكر أنه تم التأكيد على ضرورة قيام أصحاب حملات الحج بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة الكويتية وشركة الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) لإنهاء إجراءات وزن الأمتعة وإصدار بطاقات صعود الطائرة للحجاج قبل 24 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.

وبين أنه تم التأكيد كذلك على حملات الحج أهمية توزيع بطاقات صعود الطائرة على الحجاج في مقر الحملة للتقليل من الازدحام داخل مبنى المطار كما تم تخصيص (كاونترات) لحملات الحج في المطار لاستخدامها من ممثلي الحملات لتوزيع بطاقات صعود الطائرة للحجاج في حال لم يتسلمها الحاج في مقر الحملة.

وناشد الحجاج الدخول إلى صالة جوازات المغادرة لإنهاء إجراءات سفرهم قبل ساعة من موعد إقلاع الرحلة والحضور عند بوابة المغادرة قبل 45 دقيقة من الإقلاع مبينا أن تلك الإرشادات ضرورية لتسهيل حركة المغادرة وعدم التأثير على بقية الرحلات.

ونبه على جميع الحملات وجوب تسليم أمتعة الحجاج لشركات الطيران ووضع ملصق يبين اسم الحملة لتسليم الأمتعة كما نبه على أصحاب حملات الحج وجوب عدم توزيع المأكولات والمشروبات داخل مبنى المطار.

وأشاد الفوزان بجهود وزارة الداخلية الكويتية التي وضعت خطة لتسهيل حركة المرور في الشوارع المؤدية للمطار وتسهيل حركة وصول الحجاج إلى مطار الكويت الدولي بسهولة ويسر.

وأثنى على جهود الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي وعلى رأسها وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للاطفاء وشركات الطيران والشركات المقدمة للخدمات الأرضية واستنفارها جميعا كل طاقاتها لوضع اللمسات النهائية لإنجاح موسم الحج. (النهاية) ع ع م / ت ب