النائب الخضير يطالب بدعم حملة ⁧‫#شجرنا_يموت‬⁩ التي يتبناها م.فنيس العجمي

دعا النائب حمود الخضير وزير الاعلام محمد الجبري والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى تحرك جاد من أجل إنقاذ الأشجار التي تعاني من تبعات انقطاع أو شحة المياه خصوصا في مثل هذه الاجواء شديدة الحرارة .

وأضاف الخضير في تصريح صحفي ان المختصين في الشأن البيئي أطلقوا صرخات تحذير من تردي وضع المساحات الخضراء في الكويت بسبب اشتداد الحرارة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تتطلب من الجهات المعنية تشديد الرقابة وتنفيذ حملات توعوية من شأنها المساهمة في جهود المحافظة على البيئة .

وأشار إلى أن مسؤولية الحفاظ عل البيئة مسؤولية مشتركة للعديد من الجهات الحكومية والشعبية كما لا يمكن التقليل من جهود المواطنين الذين لن يدخروا جهدا في تعزيز الجهود المبذولة في هذا الشأن .

وأعرب الخضير عن بالغ شكره إلى الشباب الكويتي من المتطوعين الذين دأبوا على إطلاق حملات إرشادية في مختلف المجالات ومنها ما يخص المحافظة على البيئة والمسطحات الخضراء في البلاد وحملة (شجرنا يموت) التي يتبناها المهندس فنيس العجمي وتحمل اهدافا مهمة تركز على التحرك الفوري لتوفير المياه لري الأشجار وإنقاذها والمحافظة عليها والتأكيد على أهمية الحزام الشجري الأخضر ، كما طالب المسؤولين في الدولة بدعم وتعزيز هذه الجهود .