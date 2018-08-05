“الاوقاف” الكويتية تجري قرعة توزيع مخيم مشعر عرفات على الحملات

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة بمكتب شؤون الحج اليوم الاحد قرعة توزيع مخيم مشعر عرفات على حملات الحج الكويتية لموسم حج هذا العام وبحضور ممثلين عن الحملات.

وقال ‏رئيس فريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعثة الحج الكويتية رئيس مكتب شؤون الحج محمد المطيري في تصريح صحفي عقب اجراء القرعة أن الوزارة دأبت طوال السنوات الماضية على أن تكون الشفافية والعدالة أساسا راسخا لها في تعاملها مع الحملات الكويتية حتى يتحقق الهدف المنشود وهو توفير الراحة لضيوف الرحمن وتواصل الحملات التميز والريادة بين مثيلاتها في العالمين العربي والاسلامي.

وأوضح انه تم إجراء قرعة توزيع مخيم عرفات لهذا الموسم على الحملات الكويتية وذلك على مرأى ومسمع منهم حتى يتمكن كل صاحب حملة من اختيار الموقع الذي يناسبه في مشعر عرفات.

وذكر أن عملية القرعة وتوزيع مقر الحملات في مشعر عرفات تمت في وقت مبكر كي تقوم كل حملة بتقديم الخدمات المميزة لحجاجها كما أن هذا الأمر تم بفضل من الله عز وجل ثم بفضل الجهود المميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتي يشهد لها القاصي والداني.

وبين أن الوزارة استمرت على النهج الذي بدأته في السنوات الأخيرة وهو اجراء عملية القرعة آليا وفق أرقام معينة تم توزيعها على الحملات وليس يدويا نظرا للنجاح الذي تحققه هذه الطريقة وبعدما لمسنا ارتياحا كبيرا ورضا من قبل الحملات على اجراء القرعة آليا نظرا لامتياز هذه الطريقة بالعدالة والمساواة والشفافية بين الجميع.

وأكد أن “ما يثلج صدورنا أننا قطعنا شوطا كبيرا في تجهيز المخيمات في مشعر عرفات كي تكون جميع الأمور واضحة أمام أصحاب الحملات قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة بوقت كاف لاسيما أن عدد الحجاج الكويتيين هذا الموسم يبلغ 9 آلاف حاج موزعين على 49 حملة كويتية وهو يفوق العدد الذي كان عليه في السنوات الاخيرة”.

وأشار الى أن بعثة الحج الكويتية تواصل الجهود من أجل الانتهاء من تجهيز وترتيب مخيمات مشعر منى على أن يتم توزيع مقراتها فور وصول جميع الحملات الى الأراضي المقدسة مؤكدا أنه تم التعاقد مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية من أجل تطوير مخيم منى الذي سيشهد نقلة نوعية هذا الموسم وسيكون مختلفا عن المواسم الماضية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لتوفير الراحة لجميع ضيوف الرحمن فضلا عن تذليلها لجميع الصعوبات التي واجهت بعثة الحج الكويتية اضافة الى الخدمات المميزة التي تقدمها المملكة في مشعر عرفات للحجاج من جميع دول العالم.

وثمن تعاون جميع الحملات عند إجراء عملية القرعة خصوصا أنها تمت بكل يسر وسهولة ومن دون أي مشاكل أو معوقات نظرا للشفافية التي تمت عند اجراء القرعة.