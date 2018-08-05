أول فوج من حجاج غزة يطير من القاهرة للأراضي المقدسة

غادر، اليوم الأحد، أول فوج من الحجاج الفلسطينيين بغزة يضم ٥٦٩ شخصًا مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة، في تصريحات صحفية، إن ٥٦٩ حاجًا فلسطينيًا غادروا على متن رحلتين لمصر للطيران توجهتا إلى جدة، في إطار الجسر الجوي لنقل 3321 حاجًا فلسطينيًا خلال 4 أيام.

وأوضح أن الرحلة الأولى أقلعت فجر اليوم وعلى متنها ٢٦٨ حاجًا، ولحقت بها رحلة أخرى على متنها ٣٠١ حاج.

وأشار إلى أنه كان في وداعهم بالمطار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن 3321 حاجا سيغادرون قطاع غزة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، بالتزامن مع إعلان السلطات المصرية تخصيص 4 أيام لسفر حجاج قطاع غزة.

وقررت السلطات المصرية في مايو / أيار الماضي فتح معبر رفح، بعد أن كانت تغلقه بشكل شبه كامل منذ يوليو / تموز 2013.