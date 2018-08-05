سفير الكويت لدى رومانيا: حملة البحث المكثفة عن البغلي مستمرة



قال سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري انه منذ اختفاء المواطن رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي في احدى قرى رومانيا في الخامس من اغسطس عام 2015 فان السلطات الكويتية بذلت و لا تزال كل الجهود عبر القنوات الدبلوماسية وخارجها من اجل كشف ملابسات هذه القضية المأساوية.

واضاف الهاجري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد بعد مرور ثلاث سنوات على اختفاء رجل الاعمال الكويتي ان الكويت وبناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وعبر متابعة حثيثة من قبل مجلس الوزراء ممثلا بوزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الداخلية واصلت مساعيها المكثفة بغية الكشف عن مصير البغلي حيث استمر التواصل مع السلطات الرومانية المختصة من اجل انهاء القضية التي طال امدها.

وتطرق الى طبيعة تحرك الدبلوماسية الكويتية في هذه القضية مشيرا الى ان السفارة عملت على اربعة محاور اساسية في عملية البحث ابرزها الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الخارجية الكويتية ممثلة بالسفارة في بوخاريست.

وفي هذا الاطار اشار الهاجري الى ان اللقاءات التي عقدت مع كبار المسؤولين الرومان سواء في بوخاريست او اثناء زياراتهم الى الكويت تناولت في كل مرة تطورات قضية اختفاء البغلي وسبل الكشف عن مصيره.

ولفت بهذا الخصوص الى انه اجرى مقابلات مع كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيسي الوزراء السابق والحالي في رومانيا اضافة الى وزير الداخلية وزير الخارجية الذي التقى به خمس مرات لبحث تطورات هذه القضية مشيرا الى ان المسؤولين الرومانيين حريصون جدا على ايجاد حل لهذه المسالة الانسانية التي تعني الكثير بالنسبة إليهم.

وتابع السفير الهاجري قائلا ان وزير الخارجية الروماني ابدى اهتمامه الشخصي الكبير بهذه المسألة التي تؤرق البلدين الصديقين وهو يتواصل باستمرار مع باقي نظرائه من المسؤولين والوزراء في الحكومة الرومانية لحثهم على بذل مزيد من الجهد لايجاد نهاية لهذه المأساة الانسانية .

كما اشار السفير الهاجري الى التحرك على المستوى الامني ولقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح الذي قام مشكورا بارسال عدة وفود امنية كويتية تضم ضباطا اكفاء وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وذكر ان الوفد الامني الكويتي قام بعمل كبير مع الشرطة الرومانية والجهات المختصة مشيرا الى ان التواصل والتنسيق بين الجهات الامنية في البلدين مازال متواصلا من خلال الاتصالات والمراسلات.

واضاف ان دولة الكويت عززت جهودها مؤخرا من خلال المحور القضائي والقانوني حيث جرى مؤخرا تسليم رسالة خطية من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي الى نظيره الروماني لازار اوغستين الذي ابدى استعداده للتعاون وتلبية المطالب الكويتية المتمثلة في الحصول على المساعدة القضائية من السلطات الرومانية المختصة مشيرا الى ان النائب العام الروماني وعد بالرد على المطالب قريبا.

كما اكد السفير الهاجري اهمية دور وسائل الاعلام الرومانية والكويتية في تسليط الضوء على هذه القضية ومواصلة حث السلطات الرومانية المختصة على بذل المزيد من الجهود رغم الاقرار بالجهود الكبيرة التي بذلتها على كافة المستويات للكشف عن لغز اختفاء البغلي الا ان القضية لا زالت بحاجة الى مزيد من التركيز والتكثيف الإعلامي في هذه المرحلة سواء في رومانيا او في الكويت مثمنا حضور تلفزيون دولة الكويت ووكالة الانباء الكويتية (كونا) في المؤتمر الصحفي الثالث حول قضية اختفاء البغلي.

من جانبه ثمن رياض البغلي نجل رجل الاعمال المفقود في تصريح لوكالة الانباء الكويتية بما يبديه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح امير البلاد حفظه الله ورعاه من اهتمام شخصي الى جانب ما تقوم به الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية من متابعة متواصلة للكشف عن ملابسات اختفاء والده في ظروف غامضة منذ عام 2015.

وقال البغلي ان الخامس من شهر اغسطس يتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اختفاء والده عام 2015 في قرية (كيا) بمحافظة (براهوفا) الرومانية التي اعتاد المفقود قضاء اجازته الصيفية فيها مع العائلة منذ عام 1993 مشيرا الى ان قضية اختفاء والده باتت اليوم موضوعا مؤلما جدا للجميع وخاصة بالنسبة لابناء أسرته باعتبارها مأساة إنسانية.

واوضح نجل رجل الاعمال الكويتي رياض البغلي انه رغم مرور هذه السنوات الثلاث على اختفاء والده لا توجد حتى الان اية معلومة جديدة بشأنه لاسيما وان الضحية رجل طاعن في السن و يحتاج الى عناية و رعاية مستمرتين.

وردا على سؤال بشان تقييمه لجهود السلطات الامنية الرومانية وطبيعة الخلل الذي يحول حتى الان دون الكشف عن مصيره أوضح نجل البغلي وهو المتحدث بلسان العائلة ان السلطات الرومانية الامنية بذلت منذ اليوم الاول من اختفائه جهودا كبيرة لكن هذه الجهود ظلت وللاسف دون جدوى مناشدا السلطات الرومانية الاستمرار في بذل مساعيها وعدم اليأس من اجل وضع حد لحالة الشك والحيرة التي تعيشها عائلة البغلي منذ هذه الفترة الطويلة.

كما دعا البغلي وسائل الاعلام للتركيز على الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه وسائل الاعلام الرومانية والكويتية وحث الجهات الامنية الرومانية على بذل مزيد من الجهود لعل ذلك يسهل من إمكانية الحصول على معلومة جديدة تساهم في حل لغز اختفاء والدهم. واكد ان عائلة البغلي وضعت مكافاة بمقدار خمسمائة الف يورو مقابل اية معلومة قد تؤدي للعثور على والدهم مشيرا الى ان العائلة قررت خلال المؤتمر الصحفي الذي اقامته في قرية (كيا) في 2 اغسطس الجاري رفع المكافاة المالية الى مليون يورو ولمدة شهر كامل اعتبارا من 3 اغسطس الجاري الى 3 من شهر سبتمبر المقبل وذلك لكل من يدلي بأية معلومات قد تفيد في الكشف عن مصير محمد البغلي.

وناشد كل من لديه القدرة على المساعدة بان لا يتردد في ذلك كما ناشد وزيرة الداخلية الرومانية كارمن دان ان تولي القضية المزيد من الاهتمام وحث السلطات المختصة بالاستمرار على بذل المزيد من الجهود لحل لغز اختفاء والدهم .

واثنى نجل رجل الاعمال الكويتي رياض البغلي على تعاطف الشعب الروماني الصديق مع قضية والده الانسانية كما شكر كل وسائل الاعلام في جمهورية رومانيا الصديقة كما اشاد بمساعي دولة الكويت التي لم تدخر وحسبما يؤكد جهدا في تقديم الدعم الرسمي والقضائي والاعلامي لتسليط الضوء على هذه القضية.