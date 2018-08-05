متسلق كويتي يصل لأعلى قمة بركانية في قارة اوقيانوسيا

استطاع متسلق الجبال الكويتي يوسف الرفاعي الوصول الى اعلى قمة بركانية في قارة (اوقيانوسيا) وهي ضمن سلسلة جبال قلوية تقع في دولة (بابوا غينيا الجديدة) ويبلغ ارتفاعها 4367 مترا عن سطح البحر ليرفع بذلك علم الكويت ويكون اول عربي يعتليها.

وقال الرفاعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه قام بالتخطيط لهذه الرحلة على مدى عام كامل بعدما تأكد من خلال سؤال السكان المحليين والدليل المحلي الذي كان يرافقه في الرحلة من صعوبة الجبل ليس من ناحية التسلق فحسب بل الرحلة برمتها.

واضاف ان الجبل الذي تم تسلقه في 21 من يوليو الماضي يعد اعلى جبل بركاني في القارة وواحدا من اعلى البراكين السبعة وهو جبل قلوي ومنعزل ولا يزيد عدد متسلقيه سنويا عن 20 شخصا موضحا ان التسلق استغرق ثمانية ايام تم قضاء يومين منها في الغابة المطرية للوصول لقاعدة الجبل.

وبين الرفاعي ان يوم العمل يبدأ في السابعة صباحا وينتهي في معظم الاوقات عصرا فيما استغرق يوم تسلق القمة 14 ساعة صعودا ونزولا مضيفا ان الصعود اليها كان “مضنيا” فقد بدأ بالتسلق على ضوء المصابيح قبل بزوغ الفجر وكان الصخر زلقا وشديد الانحدار.

وذكر انه “عندما اشرقت الشمس وبدأت اقترب من القمة اكثر أحسست بقوه تدفعني لاكمال التسلق والوصول لها وكان احساسا لا يوصف بعد التعب الشديد والتخطيط الذي دام عاما وعدة اشهر قد تحقق بالفعل باعتلاء اعلى قمة بركانية في اوقيانوسيا”.

وقال الرفاعي والبالغ من العمر 21 سنة انه بدأ مسيرة تسلق الجبال في عام 2015 بغرض تجربة مغامرة جديدة والاثارة الا انه عشق تلك الهواية منذ ذلك الحين.

واوضح انه قام بتسلق عدد من الجبال ابرزها واولها قمة (جبل كلمنجارو) الذي يعتبر الاعلى في افريقيا واعلى قمة بركانية فيها في ديسمبر 2015 و(جبل البروس) في روسيا وهو الاعلى في قارة اوروبا واعلى قمة بركانية فيها في يوليو 2017.

واضاف انه قام كذلك في يناير 2018 بمحاولة تسلق (جبل اكونكاقوا) الاعلى في أمريكا الجنوبية واعلى جبل خارج سلسلة (جبال الهيمالايا) الا انه اضطر للنزول لسوء الاحوال الجوية مضيفا انه صعد ايضا (جبل بيكر) الاعلى ضمن سلسلة الكاسكيد الشمالية في اغسطس 2016 و(جبل اوقل دي موان) في جبال الآلب الفرنسية في اغسطس 2017. من جهة اخرى ذكر الرفاعي ان دولة بابوا غينيا الجديدة تقع في جنوب شرق المحيط الهادي في قارة اوقيانوسيا بالقرب من إندونيسيا وينتمي سكانها الذين كانوا منعزلين تماما عن العالم الخارجي حتى تم اكتشافهم في عام 1983 الى عدة مجموعات وطوائف وان عدد اللغات واللهجات فيها يبلغ 820 لغة ولهجة.

واعرب عن تطلعه بأن يقوم مستقبلا بتسلق القمم السبع واعلى الجبال البركانية السبعة ورفع علم الكويت عاليا عليها اضافة الى التزحلق في كلا القطبين الشمالي والجنوبي ليصبح الأول عالميا ويتمكن من تحقيق تلك الانجازات مجتمعة.

يذكر ان قارة أوقيانوسيا هي إحدى قارات العالم والتي تضم البلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادي ومن أهم البلاد فيها هي أستراليا ونيوزيلندا وتعد أصغر قارات العالم مساحة وثاني أصغر قارة من حيث عدد السكان بعد القارة القطبية الجنوبية.