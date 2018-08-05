دبي تغلق 5 آلاف حساباً تروج للبضائع المقلدة

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي 4879 حساباً لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2018.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الأحد، إن عدد المتابعين لتلك المواقع لا يقل عن 33.5 مليون متابع، وإنها اتخذت هذه الخطوة ضمن مساعي إدارة حماية الملكية الفكرية، لحماية أصحاب العلامات التجارية، وفلترة التجارة الإلكترونية في دبي من الظواهر السلبية، والحفاظ على مكانة إمارة دبي التجارية.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “تعتبر قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية من أبرز الأساليب التي يتبعها بعض التجار، للهروب من إجراءات الضبط الخاصة لاقتصادية دبي، لاعتقادهم أن التجارة عبر تلك المواقع والقنوات الرقمية ستحميهم من الوقوع في قبضة فريق حماية الملكية الفكرية، والذي يعمل على رقابة مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتنوعت البضائع المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل: الحقائب، والعطور، والساعات، واكسسوارات الهواتف، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات المقلدة”.

أشار بهزاد إلى إغلاق تلك المواقع التي تروج للبضائع المقلدة، بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة وغيرهم من أصحاب العلامات التجارية، كما تم غلق نحو 30 موقعا إلكترونيا.

كان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي قد تلقى حوالي 15 ألف شكوى للمستهلكين في النصف الأول من عام 2018 بمعدل 2495 شكوى شهرياً، وبزيادة قدرها 23 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2017.

وجاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات الأكثر شكوى بمعدل 28.3 في المائة من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.8بالمائة، ثم قطاع السيارات بنحو 8.9 بالمائة.