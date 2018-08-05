موجة الحر في أوروبا: ذوبان للأسفلت وحرائق وأحذية خاصة للكلاب البوليسية

استمرت موجة الحر التي تضرب أوروبا السبت، حيث سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 46 درجة مئوية في البرتغال، في وقت أذابت الحرارة المرتفعة الأسفلت في هولندا وأدت إلى اندلاع حرائق في إسبانيا والبرتغال وإغلاق طريق سريع بين إسبانيا وفرنسا. وفي النمسا، لجأت الشرطة إلى تزويد الكلاب البوليسية بأحذية خاصة خلال بطولة للكرة الطائرة الشاطئية، لتقيها من الحرارة.

سجلت درجات الحرارة في أوروبا السبت مستويات جديدة قياسية، وصلت إلى 46 درجة في البرتغال، وأذابت الحرارة المرتفعة الأسفلت في هولندا وأدت إلى وفيات واندلاع حرائق في إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى إغلاق طريق سريع بين إسبانيا وفرنسا.

في جنوب إسبانيا، استمر الطقس الحار بالتأثير على مدينة قرطبة السياحية حيث بلغت الحرارة 44 درجة مئوية.

وفي شمال شرق البلاد، أدى حريق اندلع عند الحدود مع فرنسا إلى إغلاق طريق سريع بين البلدين السبت، قبل أن يعاد فتحه بعد السيطرة على الحريق بمساعدة ست طائرات ومروحيات ترش المياه.

واندلع حريق آخر في سان فيثينتي دي ألكانتارا في جنوب غرب إسبانيا عند الحدود مع البرتغال حيث أدت الرياح القوية والحرارة المرتفعة إلى إذكاء النيران، بحسب ما أعلنت الإدارة المحلية للبيئة والشؤون الريفية.

وشاركت 11 طائرة على الأقل في عمليات مكافحة الحرائق.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا إلى وفاة ثلاثة أشخاص جراء “ضربة شمس” هذا الأسبوع.

حرائق غابات وحرارة تبدو كأنها 50 درجة في البرتغال

ذكرت باولا ليتاو من المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن موجة الحر بلغت ذروتها السبت.

وقال مدير عمليات الإنقاذ في منطقة مونشيك الجنوبية فيكتور فاز بينتو لوسائل إعلام محلية إن حريقا اندلع في الغابات على جبهتين جراء بلوغ درجة الحرارة “46 درجة مئوية تبدو كأنها 50 درجة” مع انخفاض مستوى الرطوبة في الجو.

وذكر أن ما يقارب من 700 عنصر إطفاء يحاولون إخماده بمساعدة عشر طائرات ومروحيات ترش المياه على المكان وهو ما أكده الدفاع المدني.

وفي لشبونة، أغلقت السلطات ساحات الألعاب ودعت الناس إلى تجنب النزهات والأنشطة الخارجية.

وتم فتح مراكز إيواء للمشردين في وقت سابق السبت للسماح لهم بالاحتماء من الحرارة المرتفعة.

كلاب بوليسية بأحذية خاصة بالنمسا

في فيينا، تم تزويد كلاب بوليسية سترافق الشرطة خلال بطولة للكرة الطائرة الشاطئية بأحذية خاصة.

وذكرت الشرطة أنه رغم عدم بلوغ الحرارة أكثر من 34 درجة مئوية السبت، إلا أن الكلاب ستقضي ساعات تسير على أسطح معرضة للشمس قد تتجاوز درجة حرارتها 50 درجة مئوية ما يستدعي تزويدها الأحذية.

ذوبان للأسفلت في هولندا

في هولندا، أغلقت السلطات أجزاء من بعض الطرق السريعة حيث أدت الحرارة إلى ذوبان الأسفلت.

وفي مدينة زفوله وسط البلاد، تم قطع أغصان نحو مئة شجرة أشار التلفزيون الهولندي الرسمي إلى أنها قد تنكسر جراء الحرارة وتشكل خطرا على السائقين أو المارة.

ويواجه الأشخاص الذي يقضون إجازاتهم في إيطاليا أحوالا جوية سيئة أينما توجهوا. ففي الشمال، لا تزال درجات الحرارة مرتفعة في حين يتوقع أن يشهد الجنوب طقسا عاصفا.

وذكر الإعلام الإيطالي إن امرأة في عامها 79 توفيت السبت على شاطئ في ليغوريا (شمال غرب) جراء ارتفاع الحرارة.