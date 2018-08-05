رمضان: 20 يوماً على “سهيل”

قال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان في تغريدات عبر صفحته الشخصية تويتر : باقي 20 يوم تقريبا على نجم سهيل حيث تبدأ أشعة الشمس تميل عن زاويتها الشبه عمودية ويقصر النهار ويطول الليل.

وأضاف رمضان : الحرارة تخف تدريجيا بسبتمبر إن شاء الله. ويظهر نجم سهيل جنوب الجزيرة 24 – 8 وبالكويت بعد 6 سبتمبر بإذن الله و”إذا طلع سهيل لا تامن السيل وتلمس التمر بالليل ويبرد آخر الليل”.