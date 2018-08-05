وفيات الأحد 5 أغسطس 2018

فلاح فالح خميس العازمي، «80 عاماً»، شيع، جابر العلي، ق5، ش42، م7، ت: 67665474 – 50998822.

محمد صالح محمد اليوحه، «86 عاماً»، شيع، للرجال: فهد الأحمد، ق3، ش305، م53، للنساء: المنقف، ق4، ش66، م19، ت: 99027544 – 99894700.

وفاء عبدالحميد محمد المهيني، زوجة فايز عبدالرحمن المذن، «54 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: السرة، ق3، ش علي بن أبي طالب، م18، ديوان المهيني، للنساء: اليرموك، ق4، الشارع الأول، م65، ت: 66188661 – 60634443 – 66606602 – 55117808.

ناصر جاسم محمد الرشيدي، «22 عاماً»، شيع، عبدالله المبارك، ق8، ش833، م4، ت: 99002331 – 99932213.

ناصر بدر عبدالرحمن الحمدان، «33 عاماً»، شيع، للرجال: الفنطاس، ق2، مقابل جمعية الفنطاس، «ديوان الحمدان»، للنساء: مبارك الكبير، ق3، ش29، م11، ت: 99366974 – 94966946.