(الداخلية) الكويتية: العثور على اليخت المفقود وانتشال جثة بداخله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد العثور على اليخت المفقود منذ أسبوعين على بعد 5ر1 ميل بحري شمال شرق (رأس الأرض) وانتشال جثة من داخله.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أنه بعد عمليات البحث المستمرة تم العثور على اليخت المفقود وانتشال الجثة منه وتسليمها إلى الأدلة الجنائية.

وأوضحت أنه بعد إنقاذ ستة مواطنين من منطقة جون الكويت منذ أسبوعين وغرق اليخت الذي كان يقلهم وفقدان أحد الأشخاص الذي كان برفقتهم قامت الإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع القوة البحرية في القوات المسلحة بتكثيف البحث باستخدام زورق الدردور المجهز بأحدث التكنولوجيا لمسح الأعماق ضوئيا لمثل هذه الحالات حتى تمكنت من العثور على اليخت وانتشال الجثة منه.