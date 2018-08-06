أَحسنوا الاختيار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

قريبا و بعد أشهر قليلة ستٌجرى انتخابات جمعية المعلمين وسيكون هناك تنافس مابين قائمة معلمي التغيير برئاسة أ. عادل الراشد وقائمة الرؤية برئاسة أ. خالد الصويلح والقائمة الحالية في مجلس إدارة الجمعية برئاسة أ. مطيع العجمي …

رسالتي إلى جميع المعلمين أحسنوا الاختيار فأنتم تستحقون الكثير من المميزات و تستحقون استرداد حقوقكم و الحفاظ عليها

فمنذ سنوات عديدة لم تٌجرَ انتخابات وآن الأوان للتغيير فهذه فرصتكم الثمينة المشعة بالأمل لاسترداد هيبة المعلم و احترامه و ليكون للمعلم سند تربوي قانوني يدافع عنه حالة تعرضه للظلم .

قائمة التغيير قائمة تربوية لها جذور في مجال و ميدان التربية و التعليم برئاسة أ. عادل الراشد والأخوة والأخوات المنتمين للقائمة و كلي ثقة وأمل بأن هذه القائمة هي من ستردْ كل حقوقكم و تظلماتكم فعندما تحدثت و تحاورت مع أعضاء القائمة سمعت كلاماً يثلج الصدر و شاهدت طاقات حيوية همها الأول والأخير مصلحة المعلم وأن يدافعوا عنا نحن المعلمين من أي ظلم و من استمرار إخفاء القرارات التي تصب في مصلحة المعلمين

ألا يستحق المعلم أن يكون له نادي للمعلمين كما هو نادي ضباط الجيش والحرس الوطني؟

ألا يستحق المعلم أن تصنف مهنته ضمن المهن الشاقة؟

ألا يستحق المعلم أن يتمتع بتأمين صحي؟

ألا يستحق المعلم أن يكون له قانون يحميه ؟

ألا يستحق المعلم أن تلغى سرية تقاييم الكفاءة ؟

جميع ماذكرت و غيرها الكثير من التطلعات و الأهداف ستسعى لها قائمة معلمي التغيير و تنجزها في حال فوزها بالانتخابات المقبلة بنهاية حديثي يجب على المعلم أن ينصف نفسه ويدلي بصوته لمن يستحق فأنتم تستحقون الأفضل وقائمة معلمي التغيير تستحق الصوت لتلبية مطالبنا فنحن بداية التغيير …

معتق محمد الوقيت

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