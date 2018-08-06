حملة “التغريد ليس جريمة”: 543 سنة سجناً بحق كويتيين سجناء رأي

غردت حملة #التغريد_ليس_جريمة عبر حسابها في “تويتر” مذكرة أعضاء مجلس الأمة حول قرب موعد بداية دور الأنعقاد المقبل مؤكدين مشيرين بالقول: لقد تقدمنا لكم بحزمة قوانين ملغي منها عقوبة السجن لأصحاب الرأي ونحن بانتظار مواقفكم والبر بقسمكم بالذود عن حُرياتنا فهل ستبرون بقسمكم أم ستتجاهلون ذلك؟

وقالت الحملة : انه من المؤسف والمؤلم حقيقة عندما نُشاهد التجاهل التام من أعضاء مجلس الأمة وهم يعلمون تماماً بأن عدد سجناء الرأي بلغ 40 سجين رأي يقبعون حالياً بالسجن بسبب رأي وهناك العشرات في المنافي و5 طلبوا لجوءاً سياسيا دون أن يرف لهم جفن على قرابة 100 أسرة كويتية.

وأضافت الحملة “يؤسفنا يانائبنا الفاضل عيسى الكندري أن تتبنى موضوع إصدار عفو عن من صدر بحقهم حكم بالسجن في قضية دخول المجلس ونتفق معك بذلك وتتجاهل احكام لرأي وصلت ل 543 سنة سجن بحق كويتيين منهم من هو مسجون ومنهم من هو مشرد ومنهم من طلب لجوء سياسي بسبب تلك الأحكام.