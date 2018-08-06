اندونيسيا تعلن ارتفاع عدد الضحايا زلزال (لومبوك) الى 91 شخصا

اعلنت الوكالة الوطنية لادارة الكوارث اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة (لومبوك) الاندونيسية الى 91 شخصا فيما لاتزال جهود الانقاذ مستمرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوغروهو في مؤتمر صحفي إن عدد ضحايا زلزال لومبوك الذي بلغت قوته سبع درجات مرشح للارتفاع في ضوء وجود العديد من الاشخاص تحت الانقاض.