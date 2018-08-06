فتيات الكويت للـ(فيغر) يضفن خمس ميداليات لرصيدهن في البطولة الآسيوية بتايلاند

حقق منتخب الكويت للاستعراض على الجليد (فيغر) للفتيات اليوم الاثنين خمس ميداليات في ثاني أيام البطولة الآسيوية للعبة المتواصلة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك بواقع 4 ذهبيات وفضية واحدة ليرفع رصيده إلى 12 ميدالية متنوعة.

وتوجت فتيات الكويت بالميداليات بعد أداء متميز لفقراتهن وفقا للفئة السنية التي تشارك بها كل منهن ففي اختصاص (الدراما) حصدت تالا الخرجي وطيبة العطوان الميدالية الذهبية في فئة (بيتا) والجود الخرجي وفاطمة اليوسف في فئة (جاما) بينما حازت فتون العطوان الميدالية الفضية في فقرة (سولو).

وقال مدير المنتخب سالم العجمي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللاعبات الكويتيات أثبتن بعد هذه النتائج المميزة قدرة الفتاة الكويتية على التميز والإبداع في المجال الرياضي.

وأضاف العجمي أن الدعم الكامل الذي قدمه مجلس إدارة نادي الألعاب الشتوية الكويتي بقيادة فهيد العجمي للمنتخب وتوفير المعسكر التدريبي الخارجي في التشيك كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة للمنتخب.

بدورها أعربت اللاعبة طيبة العطوان عن سعادتها بتحقيق الميدالية الثانية لها في البطولة بعد إحرازها (الفضية) أمس الأحد في فقرة (سولو) لافتة إلى سعيها لنيل (الذهب).

وذكرت أنها تستعد مع شقيقتيها مريم وفتون للمشاركة في منافسات فقرة (العائلي) المقرر إقامتها بعد أيام مبينة أن هذه المسابقة تتميز بأجواء جميلة كون أن قوانيها تشترط أن تكون اللاعبات أخوات.

وأشارت العطوان إلى أن زميلتيها تالا والجود الخرجي سيخضن غمار نفس المسابقة.

وكان منتخب الكويت للاستعراض على الجليد (فيغر) حقق أمس الأحد سبع ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات مع انطلاقة البطولة التي تستمر لمدة أسبوع إذ توجت اللاعبة فاطمة أشكناني بالميدالية الذهبية في منافسات (سولو) والمندرجة ضمن فئة البراعم.

وحازت اللاعبة لولوة الضرمان الميدالية الذهبية في فئة (جاما) في حين توجت اللاعبة حنان القلاف بالميدالية الفضية في فئة (دلتا).

ونالت طيبة ومريم العطوان الميدالية الفضية ضمن فئة (بيتا) بينما أحرزت الجود الخرجي وفاطمة اليوسف برونزيتين ضمن فئة (جاما) فيما أحرزت اللاعبة تالا الخرجي المركز الرابع ضمن فئة (البيتا).