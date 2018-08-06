لماذا يرفض ريال مدريد التعاقد مع “رأس حربة”؟

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، سبب رفض إدارة نادي ريال مدريد التعاقد مع مهاجم جديد، وذلك على الرغم من رحيل الهداف التاريخي للنادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي لا تريد التعاقد مع لاعب في قلب الهجوم، بسبب رغبة المدرب خوان لوبيتيغي، في تحويل لاعبه الشاب ماركو أسينسيو، للاعب في مركز “رأس الحربة”، أو المهاجم الوهمي، لاسيما مع تمكن الأخير من تسجيل هدفين في شباك يوفنتوس في آخر الوديات التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد لوبيتيغي، الذي استلم مؤخرا مسؤولية تدريب الريال خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، بأداء أسينسيو في مركزه الجديد كمهاجم وهمي، بدلا من لاعب جناح أيمن أو أيسر، وأكد أنه يعول على أسينسيو بشكل كبير في حل مشاكل الفريق التهديفية في الموسم الجديد.

ويخوض أسينسيو موسمه الثالث مع الريال، وتنتظر منه الجماهير المدريدية الكثير هذا الموسم، لتعويض رحيل رونالدو، الذي انتقل بشكل مفاجئ في الميركاتو الصيفي الحالي إلى يوفنتوس الإيطالي.