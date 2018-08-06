مسعود أوزيل يهنئ يهنئ السعودي مساعد الدوسري بتتويجه بكأس العالم للألعاب الإلكترونية “فيفا 2018”

وجه الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، تهنئة إلى مساعد الدوسري، البطل السعودي المتوج بلقب كأس العالم التفاعلية FIFA eWORLD CUP.

وتوج الدوسري باللقب؛ بعد فوزه على البلجيكي ستيفانو بينا بنتيجة إجمالية (4-0)، في ذهاب وإياب نهائي البطولة، ليتوج بالبطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، فضلًا عن منحه فرصة الظهور مع النجوم في احتفالية The Best التي ينظمها الاتحاد الدولي FIFA لتكريم أفضل لاعب في العالم.

ونشر أوزيل رسالة للدوسري، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مبروك الفوز بكأس العالم، نحن نود أن نهنئك شخصيًا على الفوز بالجائزة، وأتمنى أن أتعلم منك بشكل شخصي يومًا ما، استمتع بانتصارك”.

وكان أوزيل، البالغ 29 عامًا، قد أعلن عن تأسيس فريق خاص لكرة القدم الإلكترونية اسمه #teamozil (فريق أوزيل)، وأنه بصدد البحث عن لاعبين من جميع أنحاء العالم للانضمام لفريقه. وفي حوار مع صحيفة “بيلد” الألمانية، قال يوشوا بيغير، المدير التنفيذي لوكالة eSportsReputation، المسؤولة عن ضم اللاعبين لفريق أوزيل: “نحن نتفاوض حاليًا مع كل لاعبي القمة في العالم، ولا شك أن الدوسري، بعد فوزه باللقب هو واحد من هؤلاء”.