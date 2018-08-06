محمود عباس: ندين ونرفض “التدخل الكندي” في الشؤون الداخلية للسعودية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض وإدانة “التدخل الكندي” في الشؤون الداخلية للسعودية، مشددا على وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب الرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، “أكد الرئيس عباس رفضه وإدانته للتدخل الكندي في شؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، واصفا ذلك بالتدخل السافر”، معبرا عن “رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت، معتبرا ذلك مسا بسيادة المملكة على أرضها، وشعبها”.

وأضافت الوكالة: أن “رئيس دولة فلسطين أكد وقوف شعبنا الفلسطيني وقيادته إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

ودعا عباس “الدول العربية إلى الوقوف لجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها الداخلية”.