“الداخلية”: إحباط محاولة تهريب ربع طن من المواد المخدرة عن طريق البحر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين تمكن الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط عملية تهريب ضخمة كانت تهدف إلى إدخال ربع طن من مادة الحشيش إلى البلاد عن طريق البحر.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ب(الداخلية) في بيان صحفي انه وردت معلومات سرية إلى إدارة الأمن البحري التابعة للادارة العامة لخفر السواحل تفيد بإدخال كمية كبيرة من المخدرات عن طريق البحر.

وأضافت انه بعد التأكد من صحة المعلومات وجمع البيانات والتحريات اللازمة وأخذ الإذن القانوني تم رصد لنج في البحر على متنه خمسة أشخاص وإيقافه وتفتيشه.

وأوضحت انه عثر على 248 قطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش تقدر بربع طن وبناء عليه تم تحريز الكمية المضبوطة والتحفظ على المتهمين لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت (الداخلية) على ان الإدارة العامة لخفر السواحل بالمرصاد لأي محاولة للعبث بأمن البلاد ومنع أي محاولات للتسلل والتهريب.