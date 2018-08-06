وفد من الكويت يبحث في الضفة التعاقد مع معلمين فلسطينيين

وصل وفد وزارة التربية الكويتية الى مدينة (اريحا) بفلسطين اليوم الاثنين لبحث التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين.

وقالت وزارة التربية الفلسطينية في بيان صحفي إن الوفد الكويتي بالتعاون مع طواقم الوزارة الادارية والفنية سيبدأ عملية إجراء المقابلات للتعاقد مع معلمين للعمل في الكويت اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في الضفة الغربية كمرحلة أولى.

واضاف البيان انه سيتم التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين بعد نجاح التعاقد الذي ابرم العام الماضي.

واوضح ان الوفد الكويتي ضم منصور الظفيري ومراقب التعيين عبير الجبر ورئيس قسم الثانوي سالم ميرزا ومساعد منسق شؤون التوظيف محمد ضاوي والموجه الفني غدير العجمي.

وكانت وزارة التربية الكويتية تعاقدت العام الماضي مع 103 معلمين للتدريس في تخصصات عدة.