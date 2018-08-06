مجلس الوزراء الكويتي يكلف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتسريع طرح وتنفيذ مشروعاتها

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، وقرر تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع؛ لاتخاذ الإجراءات والخطوات العملية لتسريع عملية طرح وتنفيذ مشروعات الهيئة.

كما اطلع المجلس على كتاب مؤسسة البترول الكويتية المتضمن خطوات وإجراءات إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشريحة المبادرين في تشغيل وتطوير ( 43 ) محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتيةكما وافق على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، ورفعه لسمو الأمير؛ تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.