“اجيليتي” الكويتية تحقق ارباحا بلغت 9ر38 مليون دينار في النصف الاول

أعلنت شركة أجيليتي الكويتية اليوم الاثنين تحقيق أرباح بلغت حوالي 9ر38 مليون دينار كويتي (نحو 128 مليون دولار امريكي) خلال النصف الاول من العام الحالي بربحية للسهم الواحد 9ر26 فلس وبزيادة نسبتها 24 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي طارق سلطان في تصريح صحفي صافي ان أرباح الشركة في الربع الثاني لعام 2018 بلغت 20 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار) بربحية للسهم الواحد 8ر13 فلس أي بزيادة نسبتها 7ر18 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2017.

واضاف سلطان ان الأرباح بلغت قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 1ر37 مليون دينار (نحو 122 مليون دولار) خلال الربع الثاني 2018 بزيادة بنسبة 6ر13 في المئة فيما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 2ر384 مليون دينار (نحو 266ر1 مليار دولار) بزيادة 3ر12 في المئة.

يذكر ان (اجيليتي) تاسست عام 1979 وادرجت في السوق الرسمي (البورصة) عام 1984 براسمال 2ر153 مليون دينار (نحو 7ر504 مليون دولار) حيث تعمل في تجهيز واقامة وادارة وتأجير المخازن بجمع أشكالها وتخزين البضائع وفقا لنظام الايداع تحت الاشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها وغيرها.