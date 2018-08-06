“المواشي” الكويتية تحقق ارباحا بلغت سبعة آلاف دينار للنصف الاول من عام 2018

قالت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الاثنين انها حققت ارباحا بلغت نحو سبعة آلاف دينار كويتي (23 الف دولار امريكي) خلال النصف الاول من العام الحالي.

واضافت الشركة في بيان صحفي ان الارباح تراجعت بسبب الاجراءات التي بدأت السلطات الاسترالية تطبيقها منذ شهر مايو الماضي بتخفيض حمولة السفن من الأغنام.

واوضحت إن المؤشرات المالية الرئيسية نصف سنوية جاءت سلبية نتيجة الاشتراطات الاسترالية الجديدة بشأن نقل الأغنام الحية التي أدت الى تخفيض القدرة القصوى لحمولة الباخرة بنسبة تصل الى 40 في المئة ما زاد من التكاليف التشغيلية للشركة نتيجة زيادة تكاليف الشحن.

واضافت ان تكاليف التشغيل زادت في الربع الثاني للسنة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام من بلد المصدر مشيرة إلى أن صافي الربح للفترة المقارنة (الربع الثاني 2017) كان يتضمن ربح ناتج عن التنازل حق انتفاع بمايزيد عن مليون دينار والذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند مقارنة أداء الفترتين 2017 و 2018.

واشارت الشركة في افصاحها لدى بورصة الكويت الى توقع استمرار تأثر الأداء التشغيلي للشركة سلبا خلال الربع الثالث من العام 2018 نظار لاستمرار عدم وضوح الرؤية للشركات المصرح لها بتصدير الماشية في استراليا نتيجة إيقاف رخص بعض مصدري الماشية الاستراليين من قبل السلطات الاسترالية المختصة وتوقف بواخر الشركة حاليا نتيجة تلك الإجراءات.

واكدت الشركة سعيها الى العمل على إيجاد بدائل والتواصل مع مصدرين آخرين لتوفير الأغنام الحية.

واضافت ان حجم التحديات في السوق كبيرة الا انها ستواصل العمل باستراتيجيتها التشغيلية ومنها فتح أسواق جديدة لاستيراد الأغنام الحية بما قد يساهم في تخفيض الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.

وقالت انها قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن مع الجهات الرسمية في دولة الكويت والدول المرشحة للاستيراد كجمهورية جنوب افريقيا لتتمكن الشركة من “أداء واجبها الوطني تجاه الأمن الغذائي لدولة الكويت”.

وأشارت الى طرحها أنواع جديدة من الأغنام كالغنم الإيراني الشفالي والغنم الإيراني الكرمنشاهي والغنم العربي المحلي والأردني.