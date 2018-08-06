“الخليج للتأمين” الكويتية تحقق ارباحا ب6ر6 مليون دينار عن النصف الاول للعام الحالي

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم الاثنين تحقيق ارباح بقيمة 6ر6 مليون دينار كويتي (نحو 7ر21 مليون دولار امريكي) عن النصف الاول من عام 2018 بربحية 7ر36 فلس للسهم الواحد وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الحسن في تصريح صحفي ان الارباح ارتفعت بنسبة 7ر22 في المئة عن نفس الفترة للعام الماضي حيث حققت صافي ربح بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 7ر17 مليون دولار أمريكي).

واضاف الحسن ان حقوق المساهمين بلغت 8ر78 مليون دينار كويتي (نحو 3ر260 مليون دولار أمريكي) كما بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي 440 فلسا.

وذكر ان قيمة الأقساط المكتتبة بلغ 3ر154 مليون دينار (نحو 7ر509 مليون دولار) بدون أعمال التأمين التكافلي مشيرا الى انه وبعد اضافة التكافلي بلغ قيمة الأقساط المكتتبة المجمعة 1ر168 مليون دينار (نحو 555 مليون دولار) بزيادة نسبتها 6ر7 في المئة بالمقارنة مع 3ر156 مليون دينار (نحو 2ر516 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام السابق.

وذكر ان ربح الاستثمار والايرادات الأخرى بلغ 8ر6 مليون دينار (نحو 3ر22 مليون دولار) بالمقارنة مع 2ر6 مليون دينار كويتي (نحو 6ر20 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 6ر8 في المئة.

واشار الى انه تدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها فقد تم زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 3ر126 مليون دينار (نحو 417 مليون دولار) كما في نهاية ديسمبر 2017 إلى 3ر129 مليون دينار (نحو 427 مليون دولار) نسبتها 4ر2 في المئة.

واوضح ان مجموع الأصول في النصف الأول من عام 2018 ارتفعت لتصل إلى 3ر497 مليون دينار (نحو 64ر1 مليار دولار أمريكي) بزيادة مقدارها 2ر4 مليون دينار (نحو 14 مليون دولار) ونسبتها 1 في المئة عن السنة المنتهية في ديسمبر 2017.