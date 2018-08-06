السعودية: خطة عاجلة لنقل ١٢ ألف مبتعث ومبتعثة ومرافقيهم من كندا

أكد وكيل وزارة التعليم للابتعاث السعودي الدكتور جاسر سليمان الحربش بدء وزارة التعليم في نقل ١٢ ألف مبتعث ومبتعثه مع مرافقيهم من كندا للدراسة في دول أخرى بعد التوجيه السامي الكريم بإيقاف الابتعاث والتدريب في كندا .

وقال الخربش لقناة “الإخبارية” السعودية يوجد في كندا ١٢ ألف سعودي منهم ٧ آلاف مبتعث ومبتعثة سيتم نقلهم مع مرافقيهم – البالغ عددهم ٥ آلاف مرافق – إلى الدراسة في الدول التي تعتمد الوزارة الدراسة فيها .

وأضاف ” سيتم مراعاة ظروف جميع المبتعثين والمبتعثات وتسهيل أمورهم بما لا يؤثر على دراستهم ، وسيكون النصيب الأكبر لنقل المبتعثين لجامعات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لجودة التعليم وتعدد الفرص المتاحة في الدولتين ، كما سيتم نقل بقية المبتعثين للدول المتميزة في التعليم والتي يكون التدريس فيها باللغة الإنجليزية لضمان عدم التأثير على دراسة المبتعثين .

وتابع ” المبتعثون السبعة آلاف يوجد منهم ٥ آلاف يدرسون في المرحلة الجامعية والدبلوم ، وألفان يدرسون في مرحلة الماجستير والدكتوراه ( الدراسات العليا ).