مجلس الوزراء الكويتي يكلف “الأشغال” بطرح مناقصة لبناء مواقف الطائرات في “مبنى الركاب T2”

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سموالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بما يلي: أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس في مستهل إجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها نائب الرئيس العراقي نوري المالكي للبلاد مؤخرا والتي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وكيفية تطويرها في كافة المجالات والميادين إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في العراق الشقيق والمنطقة والجهود المبذولة حيالها وقد ثمن الضيف الدور الذي قام به حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بإرسال المساعدات إلى العراق ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أزمات إقتصادية.

كما أحاط معاليه المجلس علما بالزيارة التي قام بها للبلاد كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبنيين في جمهورية غامبيا الصديقة ماما دو تاغرا ووزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي وكذلك المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو ماما دو سانوا وقد تعلقت هذه الزيارات باستعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الكويت وهذه الدول الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات والميادين وعلى مختلف الأصعدة كما تم بحث أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية فقد اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن متابعة نتائج الزيارة وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإخراج الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال زيارة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لجمهورية الصين الشعبية إلى حيز النفاذ تحقيقا لغاياتها المنشودة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.

ثم أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير الدوري التاسع للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية “يونيو 2018”.

كما أحيط المجلس علما بتوجيه اللجنة بشأن الكشف المقدم من وزارة المالية بأسماء المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة عليهم بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء وبالإجراءات التي أتخذت من قبل وزارة المالية حيال كل منهم.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما تدارس المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على إتفاقية التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الأوقاف والشؤون الدينية والدعوة والإرشاد وكذلك بروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية التشيك لتعديل إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية التشيك وحكومة دولة الكويت في 3 يوليو 1997 ومشروع مرسوم بالموافقة على إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوت ديفوار ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا في المجال الرياضي.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن السبل الكفيلة لتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر المجلس تكليف الهيئة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع) لإتخاذ الإجراءات والخطوات العملية والسبل الكفيلة اللازمة لتسريع عملية طرح وتنفيذ مشروعات الهيئة وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج التي تسفر عنها وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

كما أستعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن إجراءات تنفيذ مشروع مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي (T2) وسرعة نقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية من موقعها الحالي وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الدفاع بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالمضي في تسليم الموقع خاليا من العوائق إلى وزارة الأشغال العامة وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي في إستكمال إجراءات أعمال وإنشاء الممرات الفرعية لمدينة الشحن على أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال في فبراير 2019 حسب الجدول الزمني وتكليف وزارة الأشغال العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مناقصة لبناء مواقف الطائرات.

بناءا على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بدعم الشباب والمبادرين وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة المعنية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن كتاب مؤسسة البترول الكويتية المتضمن خطوات وإجراءات إشراك القطاع الخاص ممثلا بشريحة المبادرين في تشغيل وتطوير 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وبمناسبة قرب حلول عطله الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1439 قرر مجلس الوزراء أن تكون العطلة ابتداء من يوم الأحد الموافق 19/8/2018م وحتى يوم الخميس الموافق 23/8/2018م تعطل فيها الأعمال في الوزارات والهيئات الحكومية.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء الرئيس أمرسون منانجاجوا بمناسبة فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية زمبابوي الصديقة متمنيا له التوفيق والسداد وإلى الشعب الزمبابوي الصديق المزيد من التطور والإزدهار.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي وقع بولاية سكيكده في جمهورية الجزائر الشقيقة الذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن مؤكدا وقوف دولة الكويت وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها جمهورية الجزائر للحفاظ على أمنها وإستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها وإستقرارها.

وأدان المجلس أيضا التفجير الإرهابي الذي وقع على نقطة تفتيش للشرطه جنوب الفلبين وكذلك الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مسجدا بشرق أفغانستان مؤخرا مما أسفر عن عدد من القتلى وكذلك الهجومين الإرهابيين الذي أستهدفا قوات حلف شمال الأطلسي مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.

كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الأندونيسية مؤخرا والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين سائلاً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل وبهذا الصدد تابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للتواصل مع المواطنين المتواجدين هناك بهدف الحفاظ على سلامتهم وتأمين عودتهم للبلاد سالمين.