“التربية”: مدير مساعد ثالث لكل المدارس والمراحل التعليمية لتحسين الأداء

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاثنين تخصيص مدير مساعد ثالث لكل المدارس والمراحل التعليمية بهدف تحسين الأداء المدرسي وإدراكا لحجم الأعباء اليومية التي تواجهها الإدارات المدرسية وتؤثر على كفاءة أدائها.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الإجراء الذي بادرت باتخاذه إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بضرورة إيجاد حلول جذرية لقوائم انتظار الوظائف الإشرافية بما يلبي طموح الكوادر الوطنية وإيمانا منه بأهمية تحسين أداء الإدارات المدرسية ودعم جهودها للقيام بواجباتها.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيساهم بدوره في تقليص قوائم الانتظار بشكل كبير إذ وصل في بعض المراحل التعليمية الى ما نسبته 100 في المئة من أعداد المنتظرين إلى جانب تأثيره الإيجابي على وتيرة حركة قوائم الانتظار لرؤساء الأقسام.

وأكدت الوزارة حرصها الشديد وسعيها الدؤوب في ضوء هذا الإجراء إلى تحقيق عدد من الأهداف منها دعم الإدارات المدرسية في مواجهة الأعباء اليومية عبر إعادة توزيع المهام والمساهمة في تحسين بيئة العمل المدرسي.

وذكرت أن من الأهداف أيضا تحويل المدارس إلى بيئات عمل جاذبة للكفاءات الوطنية المتمكنة من تنفيذ المشروعات التربوية التطويرية إضافة إلى تمكين الإدارات المدرسية من امتلاك المساحة المناسبة للتخطيط والإبداع.