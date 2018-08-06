سامسونغ تكشف عن مزايا “نوت-9” قبل إصداره

نشرت سامسونغ فيديو ترويجيا يظهر بعض مواصفات هاتف “نوت-9” المنتظر قبل موعد الإعلان عنه رسميا، في 9 أغسطس الجاري.

وبالنظر إلى الفيديو، يمكن ملاحظة أن الهاتف الجديد يتميز عن “نوت-8” بتعديلات عدة، فالكاميرا الخلفية أتت مزدوجة وبصورة أفقية، وماسح بصمات الأصابع أتى أسفلها.

كما طالت التعديلات القلم الذكي للجهاز، والذي أصبح قادرا على التحكم ببعض خصائص الهاتف عن بعد، كالتنقل بين الصور والمقاطع الصوتية، وفتح وقفل شاشة الجهاز، وإعطاء الأمر لاسلكيا للكاميرا لالتقاط الصور.

وسيحصل هذا الهاتف على مساحة تخزين داخلية قد تصل إلى 512 غيغابايت، أو حتى 1 تيرابايت، ومعالجات “Exynos 9810” أو “Qualcomm Snapdragon 845″، وبطارية بسعة 3850 ميللي أمبير، وشاشة أكبر بقليل من شاشة “نوت-8”.