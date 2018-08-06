يوفنتوس يبيع قميصين لكريستيانو رونالدو كل دقيقة

تسير عملية استعادة نادي يوفنتوس الإيطالي للأموال التي صرفها للتعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوتيرة سريعة وقياسية بعد ايام قليلة من انضمامه لتدريبات “البيكانيوري”.

وبحسب ما كشفته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية فان يوفنتوس يبيع قميصين يحملان اسم رونالدو ورقم 7 خلال كل دقيقة منذ بداية ظهور القميص في متاجر النادي الرسمية.

وبحسب أرقام المبيعات، فان “اليوفي” عزز خزائنه بنحو ستة ملايين يورو حتى الآن، جراء بيعه 55 الف قميص يحمل اسم ورقم رونالدو في ظرف ثلاثة اسابيع، ويتوقع ان تصل العائدات بعد عام إلى نحو 60 مليون يورو، اي اكثر من نصف تكاليف الصفقة التي بلغت نحو 112 مليون يورو بعقد مدته ثلاثة مواسم.

واختار رونالدو ارتداء نفس الرقم (7) الذي كان يرتديه مع المنتخب البرتغالي، وناديي مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، وهو الرقم الذي اشتهر به وارتبطت به مسيرته في شتى الملاعب.

واكدت الصحيفة الصادرة من مدينة تورينو ان قميص رونالدو مع نادي يوفنتوس الذي يحمل شعار الشركة الألمانية “اديداس” قد اختفى من المتاجر تقريباً وأصبح العثور عليه مهمة شاقة لجماهير النادي، الساعين لارتدائه في المدرجات مع اولى مباريات الفريق للموسم الرياضي الجديد (2018-2019).

ويعتبر قميص رونالدو مع يوفنتوس أو ريال مدريد أو مانشستر يونايتد بشعار الشركة الألمانية “اديداس” او العلامة الأمريكية “نايكي” من أكثر القمصان رواجا ومبيعا في الاسواق العالمية في السنوات العشرة الأخيرة.

يشار بان نسبة مبيعات قمصان رونالدو قد ازدادت منذ انضمامه إلى ريال مدريد ومنافسته للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني ، كما ان حصوله على خمس كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم ، و تألقه في الاعوام الأخيرة بعد تجاوزه سن الثلاثين عاماً ، كان له تأثيراً إيجابياً على استمرار رواج قميصه في الأسواق العالمية.