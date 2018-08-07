الملحقية الثقافية #السعودية في #كندا تمنح المبتعثين شهرا لإنهاء التزاماتهم والعودة الى #السعودية

وجهت الملحقية الثقافية السعودية في كندا عبر حسابها في “تويتر” رسالة الى الطلبة السعوديين في كندا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة على إثر الأزمة بين البلدين.

وقالت الملحقية :

الإخوة والأخوات المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص.. ‏إشارة إلى الأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، وعدم بقاء أي مبتعث أو متدرب بنهاية صيف هذا العام 1439هـ،.

وعليه نأمل من الجميع المسارعة في إنهاء جميع الارتباطات والتقدم بطلب تذكرة عودة للمملكة خلال شهر من

‏تاريخه عن طريق بوابة سفير وفق المتبع.