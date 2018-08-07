رصاصة تنهي حياة الفنان السعودي ماجد الماجد

توفي المطرب السعودي ماجد الماجد عن عمر يناهز الـ51 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة #الرياض إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ دخل على إثره العناية المركزة حتى أعلنت وفاته.

وقال صديق للفنان لـ”العربية.نت”، إن الحادثة كانت فاجعة بالنسبة لهم ولجمهور الماجد الذي يعرف بأخلاقه وحبه لفنه، مبيناً أن الفنان كان يرقد في المستشفى في حالة صحية صعبة حتى وفاته.

ونعى جمهور الأغنية الشعبية الفنان الماجد الذي قدم تعاونات مع عدد من الفنانين، بينهم الفنان خالد عبدالرحمن الذي سبق أن لحن وكتب له، وقدما الأغنية الشهيرة “رعش قلبي”، وسبق أن قال عنه في حديث تلفزيوني: “هذا الرجل من أنقى البشر”.

يذكر أن الماجد في رصيده الفني حوالي 15 ألبوما بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ الثمانينات.