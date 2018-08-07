عن التمويل الشخصي للأفراد في الإمارات

يوفر القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة واسعة من الخيارات والحلول البنكية والخدمات المصرفية، بفضل احتوائه على أكبر عدد من البنوك الوطنية والأجنبية بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

ويحدد القانون الإماراتي قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب، أو الدخل الشهري للشخص المقترض، ويمنح المتعامل مدة السداد قد تصل إلى 48 شهر حسب نوع القرض، كما تغطي البنوك كذلك التسهيلات المصرفية مثل السحب على المكشوف، والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان.

وتقدم البنوك باقة متنوعة من القروض الشخصية في الإمارات تناسب متطلبات واحتياجات المقترضين وبمعدلات فائدة تنافسية مع موافقات فورية مثل القروض الشخصية والقروض العقارية وقروض السيارات والقروض المتخصصة حيث نجد أن البنوك بالإمارات تقدم:

• القرض الشخصي للمواطنين

بالنسبة للحصول على قروض شخصية للمواطنين فالأمر سلس ولا يحتاج إلى جهد كبير، إذ تتوافر الخدمات بشروط وأحكام مواتية وأسعار فائدة جذابة أيضا إضافة إلى أعلى معدلات مضاعفات الراتب، وفترة سداد طويلة ومُيسرة ومرونة في معايير الموافقة.

وقد يجد المهنيين الذين يديرون أعمالهم الخاصة صعوبة في الحصول على قروض شخصية بسبب عدم وجود دخل ثابت، لذلك فهناك العديد من المؤسسات المالية والبنوك التي تتبنى فكرة إقراض للعاملين لحسابهم الخاص.

• القروض الشخصية للمقيمين

يقصد بالمقيمين المغتربين الوافدين إلى الإمارات حيث تقدم البنوك قروض شخصية للوافدين في الامارات من أجل مساعدتهم على تأسيس حياتهم الجديدة فيها أو لسداد التزاماتهم المالية. لكن يجب ملاحظة أن الشروط والأحكام الخاصة بالحصول على القروض الشخصية للمقيمين تختلف عن تلك المقدمة لمواطني الدولة.

ورغم ذلك توفر البنوك العاملة في الإمارات عروضا جذابة للوافدين، بحد أقصى لقيمة القرض 250 ألف درهم تقريباً وفترة سداد تمتد حتى 72 شهراً مع إمكانية السحب على المكشوف بقيمة ضعفي الراتب.

وتقدم معظم البنوك العاملة في دولة الإمارات القروض الشخصية بالأساس لأولئك الذين يقومون بتحويل رواتبهم إليها ومع ذلك يوجد العديد من البنوك التي تقدم قروض شخصية بدون تحويل راتب ولكن في تلك الحالة تكون نسبة الفائدة على القرض أعلى.

وتسمح البنوك في الأمارات بنظام توحيد أو إعادة تمويل الديون مع البنوك الأخرى وذلك بدمج كافة الديون ضمن تمويل واحد وذلك فيما يسمى بشراء القروض الشخصية، لكن على الرغم من أنّ ذلك قد يوفّر المال على المدى القصير، إلاّ أنه قد يؤدي بالمقترض إلى دفع مبلغ أكبر نتيجة تمديد فترة سداد القرض ووجود نسبة الفائدة.

أيضاً يمنح عدد من البنوك القروض المتخصصة مثل قروض التعليم لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وذويهم حتى لمن لا يمتلك حساباً في البنك، لكن يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 8000 درهم.

أنواع الفائدة على القروض البنكية

عادة ما يكون هناك نوعان من الفائدة على القروض الشخصية عندما التعامل مع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• الفائدة الثابتة:

ويعني ببساطة أن يتم احتساب المبلغ المستحق والفوائد في بداية السداد، ويبقى بهذه الطريقة حتى يتم سداد الأموال المقترضة.

• الفائدة المتناقصة:

في هذا النوع من الفائدة حيث تؤخذ النسبة الكبرى من الفائدة في بداية سداد القرض، وتبدأ في التناقص التدريجي نتيجة انخفاض قيمة رصيد الأقساط المتبقي لذلك فدائماً ما تكون أسعارها أعلى في بداية القرض من الفائدة الثابتة، إلا أنها تصبح أقل من الثابتة بعد مضي النصف الأول من مدة القرض.