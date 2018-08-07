السفير البريطاني في #الكويت: ⁧‫#الكويتيون‬⁩ أنفقوا 395 مليون جنيه استرليني العام الماضي في ⁧‫#بريطانيا

قال سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت اليوم الثلاثاء ان الزوار الكويتيين لبلاده انفقوا ما يقارب 395 مليون جنية استرليني (نحو 500 مليون دولار امريكي) العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 78 في المئة عن الاعوام السابقة.

وأضاف دافنبورت في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش جولة قام بها في مركز إصدار التأشيرات البريطاني ان هناك اقبالا وزيادة مطردة على طلبات التأشيرات لافتا الى ان العام الماضي شهد زيارة 124000 كويتي للاراضي البريطانية.

وعن الطلبة الكويتيين الدارسين في بريطانيا قال السفير ان عددهم في الجامعات والكليات البريطانية بلغ 5500 طالب وطالبة وفق اخر احصائية مشيرا الى ان اعداد الطلبة الكويتيين في تزايد مستمر كل عام.

وأعرب عن ترحيب بلاده في جميع الراغبين باستكمال تعليمهم في المؤسسات التعليمية البريطانية مؤكدا ان المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم باعتبارها وجهة مرغوبة للطلبة وذلك للسمعة التي تحضى بها خاصة على المستوى التعليمي.

وقال دافنبورت ان مانسبته 97 في المئة من طلبات التأشيرات للطلبة الكويتيين التي تقدم للمركز المعني يتم الموافقة عليها مبينا ان المدة المطلوبة لاصدار التأشيرة تصل الى ثلاثة اسابيع.

ودعا الراغبين في الدراسة الى إنجاز جميع الاوراق المطلوبة قبل فترة كافية من السفر تجنبا لاي طارئ.

ولفت السفير الى ضرورة تقديم الرقم المرجعي للقبول من الجامعة او الكلية وإحضار ما يثبت قدرة الشخص على إعالة نفسة في فترة الدراسة مثال على ذلك كتاب رسمي للمبتعثين او كشف حساب للطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة اضافة الى ما يثبت مستواهم في اللغة الانجليزية على نحو يتناسب مع طبيعة الدراسة المقبلين عليها لضمان انجاز التأشيرة في الوقت المطلوب.

واضاف ان مركز التأشيرات يمنح الطلبة المتقدمين تأشيرة صالحة مدة 30 يوما فقط لدخول المملكة المتحدة مشيرا الى ان السلطات في المملكة المتحدة تمنح الطالب او الطالبة عند الوصول بطاقة الاقامة الخاصة به التي تؤكد وضعه كطالب مقيم طيلة فترة الدراسة.

وأعرب دافنبورت عن سعادته بتزايد اعداد الطلبة الكويتيين لاكتشاف التجارب “المذهلة والفريدة” في بريطانيا متنميا لهم النجاح لافتا الى ان السفارة تعمل على حملة رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتوعية الطلاب الكويتيين بإجراءات التأشيرة الدراسية.