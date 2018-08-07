إليسا تصدم محبيها.. وتكشف عن إصابتها بسرطان الثدي

صدمت الفنانة اللبنانية، إليسا، الثلاثاء، جمهورها بالإعلان عن أنها كانت مريضة بسرطان الثدي.

وأعلنت إليسا عن سبب قوتها وعافيتها من المرض الخبيث في تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر”، معبرة عن شكرها لمن يحبونها، في إشارة إلى قصة اسم الألبوم الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”.

وكتبت إليسا باللغة الإنجليزية “أنتم السبب وراء قوتي وصحتي.. أنتم قوتي وهذه القصة هي لأقول لكم “شكرا” لكل من يحبني”.

وأرفقت صاحبة “بدي دوب”، التغريدة بفيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، وهو من إخراج إنجي جمال.

والصدمة كانت في قصة الفيديو الذي تظهر فيه إليسا وهي تتحدث عن ظروف إصابتها بسرطان الثدي، وتحديها ظروف الحياة والمرض من أجل محبيها.

ويظهر في الكليب تسجيل صوتي لإليسا تتحدّث مع مخرجة العمل أنجي جمّال قائلة: “بتعرفي لما تقولي إنو رح إرجع شوف كل هالعالم؟ العالم اللي بتحبني، اللي بيحبوني. إنو هيك في لحظة خلص مش رح كون موجودة بكرا”.

ومن ثمّ نسمع إليسا تبكي: “بتعرفي شو قلي الدكتور بس قلتلو عم بموت من وجعي؟ نظر إلي وقال: “أنتِ مجنونة”، مضيفة: “قال لي حتى الآن لم تستوعبي أنك كنت تعانين من مرض مميت، وتعيشين حياتك كأنك مصابة بنزلة بردية تخلّصتي منها في يومين… ولا حتى ارتحتي”.

وعرض الفيديو مشاهد من سقوط إليسا في حفل دبي في 3 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

وفي الختام، أعلنت إليسا شفاءها من المرض، داعية النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.