برنامج ممنهج لمكافحة الفساد بمتابعة سمو الرئيس

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ما نشرته إحدى الصحف اليومية نقلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح خلال اجتماع (المجلس) يوم أمس.

وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن “سموه يتابع جميع الخطوات والاجراءات التي يتخذها الوزراء في مواجهة ومكافحة الفساد”.

وأوضح أن الحكومة تعمل وفق برنامج ممنهج وأنها عازمة على مواجهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة والقضاء على آفة الفساد وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد.