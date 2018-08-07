وزير الخارجية البريطاني السابق يشبّه المنقبات ب”لصوص البنوك”

شبه وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون المسلمات اللواتي يرتدين النقاب ب”لصوص البنوك” وصناديق البريد”، كما وصف الدين الإسلامي بالـ”مشكلة” خلال تصريحاته الاثنين لصحيفة “الديلي تليغراف”.

تصريحات تعرض على إثرها وزير الخارجية البريطاني السابق لانتقادات لاذعة ومطالب بالاعتذار جاء على رأسها وصف ناز شاة، عضوة البرلمان عن حزب العمال اليساري الوسطي، لتصريحات جونسون بالـ”عنصرية”. وأضافت أن هذه المرة لا يمكن التغاضي عنها كما تمّ الاعتياد عليه سابقا.

وتابعت: “هذا هجوم متعمد تم نشره في صحيفة وطنية، يجب على تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، أن تدين هذه الواقعة الصارخة للإسلاموفوبيا ويجب على بوريس جونسون أن يعتذر”.