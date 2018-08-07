“الاتحاد الاوروبي”: نتابع التطورات الاخيرة في العلاقات بين السعودية وكندا

قال الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء انه يتابع التطورات في العلاقات الثنائية والممارسات الدبلوماسية الاخيرة بين السعودية وكندا .

واضافت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي ماجا كوسيانسكي في مؤتمر صحفي لانريد التعليق على الممارسات الدبلوماسية بين السعودية وكندا مبينة ان الاتحاد الاوروبي دائما يفضل الحوار .

وذكرت ان الاتحاد الاوربي سيستخدم كل القنوات والوسائل لايصال رسالته الى السعودية موضحة ان الاتحاد ايضا على اتصال مع السلطات الكندية.

وكانت السعودية اعنلت أول من أمس استدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور واعتبار السفير الكندي في المملكة “غير مرغوب فيه” وعليه المغادرة خلال الساعات ال24 المقبلة.