(الأهلية للتامين) الكويتية تحقق 55ر5 مليون دينار أرباحا في النصف الأول من 2018

أعلنت الشركة الأهلية للتأمين الكويتية اليوم الثلاثاء تحقيقها أرباحا بلغت 55ر5 مليون دينار كويتي (نحو 3ر18 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2018 بربحية 2ر28 فلس للسهم الواحد مقارنة ب8ر4 مليون دينار (نحو 8ر15 مليون دولار) لذات الفترة من 2017.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 106 ملايين دينار (نحو 349 مليون دولار) لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنة ب103 ملايين دينار (نحو 6ر339 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2017.

وأضافت ان إجمالي الموجودات بلغ 3ر142 مليون دينار (نحو 468 مليون دولار) في حين بلغت المطلوبات 7ر176 مليون دينار (نحو 582 مليون دولار) للنصف الأول من 2018 مقارنة بمطلوبات 158 مليون دينار (نحو 6ر339 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2017.

وتأسست (أهلية ا) عام 1962 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في 1984 ومن أغراضها مزاولة أنشطة التأمين بمختلف أنواعها بما فيها إعادة التأمين.