سمو أمير البلاد خلال استقبال محافظ وعدد من أهالي الجهراء: ابتعدوا عن الفتنة

دعا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الثلاثاء ابناءه المواطنين إلى التكاتف ونبذ الفتنة والابتعاد عنها.

وقال سموه خلال استقباله محافظ محافظة الجهراء الفريق أول متقاعد فهد أحمد الأمير وعدد من أهالي منطقة الجهراء الذين قدموا لسموه أسمى آيات الشكر والتقدير على إتمام مشروع مدينة الجهراء الطبية “حبوا بعضكم البعض.. ابعدوا عنكم الفتنة.. ابعدوا عنكم الفتنة”.

وأضاف سموه عقب الكلمة التي ألقاها محافظ الجهراء وتضمنت أسمى آيات التقدير لتوجيهات سموه بتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم “لم أفعل أي فضل على الجهراء فأنا ولد الجهراء وأنا من أهل الجهراء لذا شكرا للجميع وعلى كلمة الأخ فهد والشاعر كثر الله خيره ويسعدني ويشرفني أن أشكر كل من شرفني وشكرني على المشروع”.

وأوضح سموه أن إتمام هذا المشروع جاء ضمن “الحقوق المفروضة علينا للاهتمام بصحة أهل الكويت وتعليم أبنائها وتحقيق رفاهيتهم وهذا مانريده.. وما نريده منكم حبوا بعضكم البعض وابعدوا عنكم الفتنة.. أبعدوا عنكم الفتنة”.