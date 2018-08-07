قرار بإزالة نجمة #ترامب من ممر المشاهير

أعلن مجلس بلدية غرب هوليوود، موافقته بالإجماع على إزالة النجمة النحاسية، “نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” من الممر الشهير في لوس أنجلوس.

وقال رئيس البلدية جون دوران إن “الرجل الذي تكرمه النجمة لا يعكس قيم غرب هوليوود، واحدة من أكثر المناطق الليبرالية في البلاد”، بحسب صحيفة “شيكاغو تريبيون” الأمريكية.

جاء ذلك بعدما أصبح موقع النجمة في الممر الذي يعتبر مقصدا سياحيا، مسرحا لعدة احتجاجات مناهضة لترامب، منذ أعلن ترامب نيته الترشح في الانتخابات في 2015.

واعتمد القرار الذي تبناه المجلس البلدي على دعوات من عدة نساء حول تحرش ترامب بهن جنسيا، وهو ما ينفيه بالإضافة إلى اعتماده أيضا على سياسة ترامب، التي ألغيت في الآونة الأخيرة، بفصل أسر المهاجرين وطالبي اللجوء عند الحدود الأمريكية مع المكسيك.

ورغم تصويت المجلس على القرار، فإنه وفقا للقوانين، لا يملك سلطة على ممر الشهرة، وكان تصويته فقط بهدف حث غرفة التجارة التي تدير الممر على إزالة النجمة.

وقام شخص مجهول، ليل الأربعاء 25 يوليو/ تموز الماضي، بتخريب نجمة ترامب المشهورة.

​وحصلت الحادثة بحسب شهود عيان الساعة 3:00 صباحا في شارع هايلاند في لوس أنجلوس.

وبعد الحادثة قامت شرطة المدينة بتطويق المكان وتفتيشه لإلقاء القبض على المخرب لكنها فشلت بعد هروبه. وأشارت الشرطة في بيان لها أنها تلقت اتصالا من مجهول أخبر الشرطة أنه قام بتحطيم نجمة ترامب الشهيرة في الشارع، وقال لهم “سنراكم قريبا”.

​وبعد 3 ساعات استطاعت السلطات القبض على الفاعل ويتم التحقيق معه لمعرفة سبب فعلته التخريبية.