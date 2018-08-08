(الكويت للتأمين) تحقق 15ر6 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2018

أعلنت شركة الكويت للتأمين تحقيقها 15ر6 مليون دينار كويتي (نحو 2ر20 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي بربحية سهم قدرها 3ر33 فلس للسهم مقابل 5ر6 مليون دينار (نحو 4ر21 مليون دولار أمريكي) بربحية سهم بلغت 3ر35 فلس للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الايرادات التشغيلية للفترة المذكورة وصلت إلى 36ر4 مليون دينار (نحو 3ر14 مليون دولار) مقابل 08ر4 مليون دينار (نحو 1ر13 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2017.

وبين ان حقوق المساهمين بلغت 6ر69 مليون دينار (نحو 4ر229 مليون دولار) للاشهر الستة الأولى من 2018 مقابل 6ر67 دينار (نحو 8ر222 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الى ان موجودات الشركة حتى نهاية 30 يونيو 2018 بلغت 7ر164 مليون دينار (نحو 2ر543 مليون دولار) مقارنة ب3ر164 مليون دينار (نحو 542 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2017. وذكر ان (الكويت للتأمين) استمرت في المحافظة على مستوى الاحتياطات الفنية اذ بلغت 9ر77 مليون دينار (نحو 257 مليون دولار) مقابل 78 مليون دينار (نحو 3ر257 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي موضحا ان الاقساط المكتسبة بلغت 55ر10 مليون دينار (نحو 8ر34 دولار) مقارنة ب57ر10 مليون دينار (نحو 8ر34 دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد شريف ان الشركة ملتزمة بقواعد وأصول حوكمة الشركات الصادرة من هيئة أسواق المال الأمر الذي يعزز من صلابة الشركة ويسهم في إدارة المخاطر وقدرتها على التأقلم مع تقلبات البيئة الاقتصادية المتذبذبه على نحو يتماشى مع الأهداف التي رسمت من قبل مجلس إدارتها للعام الحالي.

يذكر ان (الكويت للتأمين) تأسست عام 1960 وأدرجت في (البورصة) عام 1984 وتقوم بأعمال التأمين بجميع أنواعه منها التأمين على الحياة والتأمين ضدالحريق والحوادث والتأمين البحري والجوي وغيرها.