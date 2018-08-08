بنك الكويت المركزي يزود البنوك المحلية بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الأضحى

أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي من مختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المركزي في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية.

وهنأ المركزي المواطنين والمقيمين كافة بهذه المناسبة داعيا الله عز وجل أن يعيدها على دولة الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.