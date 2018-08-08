وفيات الأربعاء 8 أغسطس 2018

زبيدة علي نجف، أرملة فاضل ناصر خطار، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الصفار، الدعية، ق2، ش21، للنساء: حسينية عاشور، بنيد القار، ت: 99032654 – 55551073 – 66624669 – 94948599.

مبارك سالم سليم، «81 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق2، شارع سليمان بوكحيل، صالة دسمان، للنساء: الرقة، ق6، ش3، م105، ت: 66600098 – 66650018.

فوزي ناصر خلف الهاجري، «46 عاماً»، شيع، للرجال: السرة، ق3، ش9، م18، للنساء: مشرف، ق2، ش6، م26، ت: 99663739 – 66735858.

خالد فلاح بركة السوارج الرشيدي، «96 عاماً»، شيع، عبدالله المبارك، ق7، ش730، م4، ت: 97897995.

هاشم محمد عبدالحسين سيد عباس الموسوي، «67 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد النقي، الدسمة، للنساء: حسينية سيد علي، بنيد القار، العزاء فترة العصر فقط، ت: 99400159 – 62222284.

رباب عبدالحسين علي نقي، أرملة عبدالهادي عبدالنبي علي نقي، «99 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية بوعليان، الدعية، للنساء: حسينية ملاية زهرة، المنصورية، ت: 66668822 – 55551971 – 66494205.

عادل يعقوب محمد الربيعان، «56 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: اليرموك، ق1، ش2، ج1، م16، للنساء: مشرف، ق6، شارع السابع، م23، ت: 99068536 – 69911884 – 99886869.

أسماء إبراهيم الزياني، أرملة عبدالعزيز علي الحشاش، «79 عاماً»، التشيبع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: المقبرة فقط، للنساء: العقيلة، ق2، ش222، م7، ت: 99779372 – 99771763.