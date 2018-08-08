النائب محمد المطير عن مبنى الركاب الجديد: “فشلّتونا مع الدول المجاورة”

انتقد النائب محمد براك المطير، طريقة الاحتفال بتدشين مبنى الركاب الجديد (تي4) بمطار الكويت الدولي، وإقلاع أولى رحلات الكويتية الى البحرين منه.

وقال المطير عبر حسابه الرسمي في تويتر «الي حصل من احتفال بها لطريقة وتدشين رحلة للكويتية لمطار مساند يعتبر جزء صغير مقارنة بالمطار القديم».

وأضاف المطير «الاحتفال كأنه إنجاز حكومي عظيم.. شيء يفشل»، مؤكدا أن «مسمى مطار مساند هو دليل على فشل الحكومة»، وتابع: «ياليت فاتحينه سكاتي.. فشلتونا مع الدول المجاورة ».