ريال مدريد الاسباني يعلن رسميا تعاقده مع حارس مرمى منتخب بلجيكا

أعلن نادي (ريال مدريد) الاسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع حارس مرمى فريق (تشيلسي) ومنتخب بلجيكا تيبو كورتوا لخمسة مواسم مقبلة.

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني انه سيتم تقديم اللاعب الجديد في الشرفة الرئاسية بملعب (سانتياغو برنابيو) غدا الخميس عقب تجاوزه الفحوص الطيبة.

وفي بيان آخر قال نادي العاصمة الاسبانية إنه اتفق مع (تشيلسي) على نقل اللاعب ماتيو كوفاسيتش على سبيل الإعارة للموسم المقبل أي حتى 30 يونيو 2019. يذكر ان حارس المرمى البلجيكي (26 عاما) حاز على عدة جوائز فردية وبعدة ألقاب منها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين والدوري الاسباني مع (اتلتيكو مدريد) والدوري البلجيكي وكأس السوبر الأوروبي.