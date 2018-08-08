أول صورة للفنانة حلا شيحة بعد خلع الحجاب والعودة للساحة الفنية



ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن الممثلة حلا شيحة قررت خلع الحجاب، والعودة إلى التمثيل الذي اعتزلته قبل سنوات طويلة.

وأورد بيان منسوب للممثلة المصرية التي ابتعدت عن المجال الفني منذ 12 عاما، أن شيحة مشتاقة للوقوف أمام الكاميرا لتقديم أعمال جديدة تنتصر للإنسانية.

وكانت حلا قد اعتزلت التمثيل بعد فيلمها الشهير “كامل الأوصاف” سنة 2006، كما شاركت قبل ذلك في أعمال فنية كثيرة منها “سحر العيون” و”السلم والثعبان” و”عريس من جهة أمنية”.

ونقلت بعض المصادر عن شقيقة الممثلة، قولها إن شيحة تفكر فعلا في العودة إلى التمثيل، لكنها لم تتخذ بعد قرارا حاسما بشأن الخطوة التي ستثير ردود فعل واسعة بين معجبيها.