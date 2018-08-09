مجلس الامن يدعو الى تكثيف البحث عن المفقودين الكويتيين في العراق

دعا مجلس الأمن اليوم الأربعاء إلى تكثيف الجهود الخاصة بتنشيط البحث وحل ملف المفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الاخرى والممتلكات الكويتية المفقودة في العراق.

كما أعرب المجلس في (عناصر للصحافة) عقب جلسة حول الوضع في العراق عن تقديره لدور بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) واللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ ولايتهما وفقا للقرارات ذات الصلة بشأن المفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الاخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الارشيف الوطني.

وقال المجلس في (عناصر للصحافة) التي تلتها رئيسته مندوبة بريطانيا لدى الامم المتحدة كارين بيرس إنه يواصل تشجيع العراق والكويت على تكثيف جهودهما لتنشيط العملية وانهاء هذه القضية الانسانية.

وجدد اعضاء مجلس الامن تأكيد دعمهم للجهود الجارية التي تبذلها بعثة (يونامي) والممثل الخاص للأمين العام يان كوبيتش.

وبشأن الانتخابات العراقية رحب اعضاء المجلس باستكمال اعادة الفرز ودعوة جميع الكيانات السياسية العراقية الى العمل معا من اجل تشكيل حكومة شاملة غير طائفية وتشجع الإصلاح وتضمن الوحدة الوطنية والسيادة والاستقلال للعراق فيما رحب المجلس كذلك بدور مشاركة المرأة في هذه الجهود.

واشار اعضاء المجلس الى الجهود المبذولة لمعالجة وادارة ملف المياه والكهرباء في جنوب العراق استجابة للطلب الشعبي من الشعب العراقي فيما لفتوا كذلك الى جهود ازالة الالغام في العراق من قبل دائرة الامم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.

كما أكد اعضاء المجلس اهمية المساءلة لتعزيز سيادة القانون والعراق مشدين على دعمهم للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي بشأن جرائم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كريم خان وتأسيس فريقه.