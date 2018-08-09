فتيات منتخب الكويت لل(فيغر) يحرزن 4 ميداليات ذهبية جديدة في البطولة الآسيوية

أحرزت لاعبات منتخب الكويت للاستعراض على الجليد (فيغر)اليوم الخميس أربع ميداليات ذهبية جديدة في البطولة الآسيوية للعبة المقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك رافعات رصيد بلادهن إلى 25 ميدالية متنوعة.

وجاء هذا الفوز الكويتي بعد إحراز اللاعبات حنان القلاف ولولوة الضرمان وفاطمة أشكناني ومريم العطوان المركز الأول في منافسات فقرة (محاكاة الشخصية) التي أقيمت بكل فئاتها السنية المقررة بعد أداء مميز منهن.

وقالت اللاعبة القلاف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مشاركاتها وزميلاتها في البطولة لأول مرة والتي تكللت بهذا الفوز الكبير يعد انطلاقة مميزة لهن في هذه اللعبة التي تشهد إقبالا متزايدا في القارة الآسيوية بدليل هذه المشاركة الواسعة من المنتخبات.

وأضافت القلاف التي أحرزت ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة في البطولة ان ما يميز لاعبات الكويت صغر سن معظمهن “ما يمثل فرصة لمواصلة الإنجازات في البطولات المقبلة”.

وأعربت عن شكرها لمجلس إدارة نادي الألعاب الشتوية الكويتي على دعمه الكبير للاعبات مما أثمر تحقيق هذه الإنجازات اللافتة.