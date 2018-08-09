لهذه الأسباب يجب أن تتناول حبوب الخردل الخام يومياً

تشتهر بعض المطابخ العالمية باستخدام حبوب الخردل الخام، التي قد تكون بيضاء أو بنية أو سوداء، وأشهر هذه المطابخ هو المطبخ الهندي الذي يعتمد على حبوب الخردل في الكثير من أطباقه الشهيرة.

وتحتوي حبوب الخردل على الكثير من الفوائد الصحية، أبرزها الغلوكوسينولات (glucosinolate) الذي يعطي الخردل طعمه المميز. وقد أثبتت عدة دراسات أن المركبات الموجودة في حبوب الخردل يمكنها أن توقف نمو الخلايا السرطانية، خاصة في القولون.

كما أن حبوب الخردل تعتبر مصدراً جيداً للأحماض الدهنية “أوميغا-3″، والسيلينيوم والمنغنيز والمغنيسيوم وفيتامين “B1” والفسفور والكالسيوم والبروتين والزنك والألياف.

ومن المعروف أن حبوب الخردل منخفضة السعرات الحرارية، فملعقة واحدة من حبوب الخردل تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط، كما تحتوي على 1.8 غرام من الكربوهيدرات.

لكن على ذمة موقع “بولدسكاي”، المعني بالصحة، هناك عدة فوائد لتناول حبوب الخردل الخام بصفة يومية.. وهي:

1) مضادة للالتهابات

تحتوي حبوب الخردل على السيلينيوم، وهو معروف بقدرته على تهدئة نوبات الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي. كما أن المغنيسيوم الذي تحتوي عليه حبوب الخردل يخفض ضغط الدم، ويساعد في الحفاظ على نوم هادئ لدى السيدات في فترة ما بعد انقطاع الطمث، كما أنه يقلل من حدة نوبات الصداع النصفي.

2) تعالج الصدفية

تتميز حبوب الخردل بقدرتها على مكافحة الالتهابات، وخاصة تلك الالتهابات والجروح الخاصة بمرض الصدفية، بحسب ما أثبتت الأبحاث والدراسات الحديثة.

3) تعالج اضطرابات التنفس

من خصائص حبوب الخردل أنها تخفف من حدة نزلات البرد، وتساعد في التخلص من المخاط بالمجرى التنفسي، فإذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس فعليك بمضغ حبوب الخردل.

4) تحسن الهضم

تعتبر حبوب الخردل مصدراً جيداً للألياف، لذا فهي تحسن من عملية الهضم، وتخفف من المشاكل الهضمية، كما أنها تعزز عملية الأيض بشكل عام.

5) تخفف من أعراض انقطاع الطمث

أثبتت الدراسات الحديثة أن حبوب الخردل مفيدة جداً للسيدات أثناء فترة انقطاع الطمث، حيث أنها تقي المرأة من المشاكل المتعلقة بالعظام مع التقدم في السن، نظراً لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم.

6) تقي من سرطان الأمعاء

تحتوي حبوب الخردل على إنزيمات أثبتت الدراسات أنها تمنع سرطان القولون، حيث أنها تعرقل نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء وتمنع تكون خلايا سرطانية جديدة.

7) تعالج آلام الظهر

إذا كنت تعاني من آلام بالظهر، أو تشنج بالعضلات، فعليك بمضغ حبوب الخردل، حيث تخفف تلك الآلام، كما أنها تخفف من تيبس وتورم العضلات أيضاً.