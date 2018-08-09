السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة

دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء يوم السبت 11 أغسطس / آب الجاري الموافق 29 من شهر ذي القعدة.

جاء ذلك في بيان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم الخميس.

ودعت المحكمة من يرى الهلال “بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وقالت المحكمة إنها “تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض”.

ومن شأن معرفة اليوم الأول من ذي الحجة، أنْ تحدد أيام مناسك الحج، خصوصا يوم الثامن من ذي الحجة، أو يوم التروية، حيث يذهب الحجاج إلى “مِنى”، واليوم التاسع حيث يقفون في “عرفة”، ثم يفيضون إلى “مزدلفة”، واليوم العاشر الذي ينحرون فيه ويرمون “جمرة العقبة”، إضافة إلى أيام التشريق حيث يرمون الجمرات.

وتتبع الدول الإسلامية السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة، الذي يؤدي فيه أكثر من مليوني مسلم من مختلف أنحاء العالم، فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

وخلافا لعيد الفطر، تحتفل الغالبية العظمى من الدول الاسلامية (باستثناء عدد محدود) بعيد الأضحى في نفس الوقت مع السعودية، حيث لا ينظر في هذه الحالة إلى رؤية الهلال، ولكن اتباعا لوقوف حجاج بيت الله الحرام، على “جبل عرفات”، الذي يشكل الركن الأعظم من فريضة الحج.